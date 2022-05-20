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В федерации назвали позором массовую драку на турнире по борьбе в Москве

В федерации назвали позором массовую драку на турнире по борьбе в Москве
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили дал комментарий относительно массовой драки, имевшей место на турнире международной Борцовской лиги Поддубного в Москве.

«Это позорное явление, которое, к сожалению, не красит нашу историю, сегодняшний статус нашей организации. Калёным железом стараемся это всё искоренить! Будем принимать жесточайшие меры, избавляться от такого рода невоспитанных людей. Я сегодня встречался с представителями территорий, будем разбираться, последствия будут очень серьёзными», — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Первый турнир международной Борцовской лиги Поддубного проходит с 19 по 20 мая. Участниками соревнований стали более тысячи спортсменов.

Массовая драка на турнире по борьбе в Москве:

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