«Любому бойцу нужно сначала пройти Ковингтона». Усман — про поединок с Чимаевым

Чемпион UFC Камару Усман высказал мнение, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, равно как и другие претенденты на пояс в полусреднем весе, должны для начала победить американца Колби Ковингтона.



«В нашем дивизионе много крепких парней. К примеру, Белал Мухаммед или Хамзат Чимаев. Кроме того, есть Ковингтон, который удерживает прочные позиции.



И чтобы мой бой с каким-либо претендентом имел смысл, для начала ему нужно пройти Ковингтона. Колби уже доказал, что может победить всех остальных, кроме меня. Так что любому, кто хочет бороться за титул, сперва нужно пройти Ковингтона», — сказал Усман в интервью на канале MMA Underground в YouTube.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве: