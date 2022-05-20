Макгрегор извинился перед Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор извинился перед Тони Фергюсоном за то, что назвал его «куриным наггетсом» после поражения от Майкла Чендлера.



«Я огорчён тем, что набросился на Тони. По правде говоря, это не лучшая соцсеть, потому что не поощряет хорошее отношение друг к другу. При стоимости в $ 43 млрд они могли бы быть более бдительными, но всем плевать», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.