Дос Аньос назвал Махачева трусом

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос резко высказался в адрес россиянина Ислама Махачева.
«Ислам — трус. Он сказал, что согласен на бой со мной, но на следующее утро отказался. Я никого не обвиняю за нежелание драться на коротком уведомлении, но если ты вызвался драться, то должен это делать. Думаю, в итоге всё будет так, как и сказал Дана Уайт. Ислам встретится с Бенеилом Дариушем в Абу-Даби, потому что Махачев играл в эти игры и не принял поединок со мной. Уайт накажет его тем, что оставит бой с Дариушем в силе и не пустит драться за пояс», — приводит слова дос Аньоса MMAFighting.
Напомним, Махачев провёл последний бой с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.
Дос Аньос в последний раз сражался с Ренато Мойкано. Победу по итогам противостояния единогласным решением судей праздновал Рафаэль.
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