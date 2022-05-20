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Дос Аньос назвал Махачева трусом

Дос Аньос назвал Махачева трусом
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Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос резко высказался в адрес россиянина Ислама Махачева.

«Ислам — трус. Он сказал, что согласен на бой со мной, но на следующее утро отказался. Я никого не обвиняю за нежелание драться на коротком уведомлении, но если ты вызвался драться, то должен это делать. Думаю, в итоге всё будет так, как и сказал Дана Уайт. Ислам встретится с Бенеилом Дариушем в Абу-Даби, потому что Махачев играл в эти игры и не принял поединок со мной. Уайт накажет его тем, что оставит бой с Дариушем в силе и не пустит драться за пояс», — приводит слова дос Аньоса MMAFighting.

Напомним, Махачев провёл последний бой с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

Дос Аньос в последний раз сражался с Ренато Мойкано. Победу по итогам противостояния единогласным решением судей праздновал Рафаэль.

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