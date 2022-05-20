Выставочный бой Флойда Мейвезера и Дона Мура вновь перенесён и состоится в октябре

Выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях, американца Флойда Мейвезера и его соотечественника Дона Мура снова перенесён, сообщает The National.



Напомним, бой должен был состояться в Дубае 14 мая, но был перенесён из-за смерти президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида. Накануне Мейвезер сообщил в социальных сетях, что поединок пройдёт 21 октября, однако организаторы из Global Titans заявили, что рассчитывают провести бой в октябре, чтобы полностью соблюсти период траура по скончавшемуся лидеру.



В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был. Сообщалось, что гарантированный гонорар Флойда составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка.

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