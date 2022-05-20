Выставочный бой Флойда Мейвезера и Дона Мура вновь перенесён и состоится в октябре

Выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях, американца Флойда Мейвезера и его соотечественника Дона Мура снова перенесён, сообщает The National.
Напомним, бой должен был состояться в Дубае 14 мая, но был перенесён из-за смерти президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида. Накануне Мейвезер сообщил в социальных сетях, что поединок пройдёт 21 октября, однако организаторы из Global Titans заявили, что рассчитывают провести бой в октябре, чтобы полностью соблюсти период траура по скончавшемуся лидеру.
В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был. Сообщалось, что гарантированный гонорар Флойда составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка.
- 21 мая 2022
-
00:48
- 20 мая 2022
-
23:49
-
22:49
-
21:23
-
20:49
-
19:46
-
18:46
-
17:49
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59
-
11:33
-
10:48
-
10:08
-
09:18
-
08:42
-
01:00
- 19 мая 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:53
-
20:50
-
19:54
-
18:50
-
17:30
-
16:05
-
15:34
-
14:20
-
13:01
-
12:16