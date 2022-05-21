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Лиана Джоджуа проиграла первый бой после увольнения из UFC

Лиана Джоджуа проиграла первый бой после увольнения из UFC
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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа потерпела поражение в поединке с россиянкой Дарьей Железняковой. Поединок прошёл в Париже в рамках предварительного карда турнира Ares FC 6.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Железняковой единогласным решением судей.

Для Джоджуа это поражение стало третьим подряд. И это был первый бой после увольнения из UFC. Последний поединок Джоджуа проводила в ноябре 2021 года в рамках турнира UFC Vegas 42 против американки Кортни Кейси. Бой завершился поражением Джоджуа единогласным решением судей. Всего на счету Лианы восемь побед и шесть поражений.

Железнякова одержала седьмую победу в семи поединках в смешанных единоборствах. Для россиянки этот бой также стал дебютным в промоушене.

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