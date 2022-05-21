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Ислам Мамедов и Ахмед Алиев одержали досрочные победы на турнире Eagle FC 47

Ислам Мамедов и Ахмед Алиев одержали досрочные победы на турнире Eagle FC 47
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В ночь на 21 мая 2022 года в Майами (США) на FLXCast Arena проходит турнир по смешанным единоборствам промоушена Eagle FC 47, который принадлежит российскому экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

В карде приняло участие сразу два спортсмена из России и оба завершили свои поединки досрочными победами – 32-летний Ислам Мамедов в первом раунде менее чем за две минуты сабмишеном победил Зака Зейна в суперлёгком весе, а Ахмед Алиев уже на 30-й секунде нокаутировал Даррела Хорчера в лёгком весе.

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В соглавном бою вечера сразятся бойцы полутяжёлого дивизиона Эктор Ломбард и Тиаго Силва, в главном поединке встретятся знаменитые тяжеловесы Джуниор дос Сантос и Йорган Де Кастро.

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