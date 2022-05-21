Владимир Минеев рассказал о переносе своего следующего боя и назвал новую дату

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о переносе своего следующего поединка с Тимуром Никулиным.



«Не дотягивает он даже до студента — перепуганный абитуриент, скрывающий страх за бравадой, проваливается уже на этапе сдачи документов. Бой переносится по независящим от меня не подтверждённым документально причинам. Планируемая дата боя 8.07.2022.



Поддержите парня, груз ответственности уже ломает его хрупкую психику всё больше с каждым днём, приближающимся к дате боя. Людям, которые ждут боя: следите за новостями, лично я выполняю привычную для себя работу — оттачиваю навыки и приобретаю новые. Дорога вверх бесконечна», — написал Минеев.



Изначально Минеев и Никулин должны были сразиться 12 июня.

Владимир Минеев обратился к будущему сопернику Тимуру Никулину: