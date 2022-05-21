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Джошуа назвал своего самого сложного соперника в карьере, не упомянув Усика

Джошуа назвал своего самого сложного соперника в карьере, не упомянув Усика
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Британский боксёр Энтони Джошуа назвал экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко самым сложным соперником в своей карьере.

«Самым сложным противником, с которым я сталкивался, определённо был Владимир Кличко. Смена караула. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, то думал, что ещё слишком рано, но тот бой стал для него последним.

Поэтому, если бы я не подрался с ним тогда, было бы слишком поздно. Владимир —опытный и очень сильный соперник, и это был тяжёлый бой. До этого я нокаутировал соперников за шесть-семь раундов. С Владимиром мне потребовалось провести одиннадцать раундов, чего раньше у меня не было. Это был определённо мой самый сложный бой», — приводит слова Джошуа Mirror.

Кличко и Джошуа встречались в 2017 году. Победу нокаутом в 11-м раунде тогда праздновал британец.

Отметим, что Энтони не упомянул украинца Александра Усика, которому он проиграл в последнем бою.

Энтони Джошуа потренировался под руководством Флойда Мейвезера:

Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева
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