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«Не потребовалось и двух минут». Генри Сехудо впечатлился выступлением Ислама Мамедова

«Не потребовалось и двух минут». Генри Сехудо впечатлился выступлением Ислама Мамедова
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил выступление 32-летнего российского бойца смешанных единоборств Ислама Мамедова на турнире Eagle FC 47, состоявшемся в ночь на 21 мая в Майами.

«Ну и ну — как же впечатляет Ислам Мамедов! Не потребовалось и двух минут», — написал Сехудо в своих социальных сетях.

Мамедов на Eagle FC 47 встречался с американцем Заком Зейном, одолев его за две минуты сабмишеном.

Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сражались знаменитые тяжеловесы Джуниор дос Сантос и Йорган де Кастро. Победу техническим нокаутом в этом противостояние праздновал Де Кастро — дос Сантос вывихнул плечо, из-за чего не смог продолжить поединок.

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