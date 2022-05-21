«Не потребовалось и двух минут». Генри Сехудо впечатлился выступлением Ислама Мамедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил выступление 32-летнего российского бойца смешанных единоборств Ислама Мамедова на турнире Eagle FC 47, состоявшемся в ночь на 21 мая в Майами.



«Ну и ну — как же впечатляет Ислам Мамедов! Не потребовалось и двух минут», — написал Сехудо в своих социальных сетях.



Мамедов на Eagle FC 47 встречался с американцем Заком Зейном, одолев его за две минуты сабмишеном.



Напомним, в главном поединке спортивного мероприятия сражались знаменитые тяжеловесы Джуниор дос Сантос и Йорган де Кастро. Победу техническим нокаутом в этом противостояние праздновал Де Кастро — дос Сантос вывихнул плечо, из-за чего не смог продолжить поединок.