Полный кард турнира UFC Вегас 55 с главным боем Холм — Виейра
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В ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе на стадионе UFC APEX состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 55, в главном событии которого сразятся бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, американка Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.
Основной кард:
Холли Холм — Кетлен Виейра
Мишель Перейра — Сантьяго Понзиниббио
Чиди Нжокуани — Душко Тодорович
Табата Риччи — Польяна Виана
Эрик Андерс — Юн Ёнг Парк
Предварительный кард:
Аилтон Алмейда — Паркер Портер
Ален Амедовски — Джозеф Холмс
Урош Медич — Омар Моралес
Джонатан Мартинес — Винс Моралес
Фелипе Коларес — Чейз Хупер
Сэм Хьюз — Элиз Рид.
Холли Холм показала крутую и доступную тренировку:
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