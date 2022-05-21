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Полный кард турнира UFC Вегас 55 с главным боем Холм — Виейра

Полный кард турнира UFC Вегас 55 с главным боем Холм — Виейра
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В ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе на стадионе UFC APEX состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 55, в главном событии которого сразятся бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, американка Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:

Холли Холм — Кетлен Виейра
Мишель Перейра — Сантьяго Понзиниббио
Чиди Нжокуани — Душко Тодорович
Табата Риччи — Польяна Виана
Эрик Андерс — Юн Ёнг Парк

Предварительный кард:

Аилтон Алмейда — Паркер Портер
Ален Амедовски — Джозеф Холмс
Урош Медич — Омар Моралес
Джонатан Мартинес — Винс Моралес
Фелипе Коларес — Чейз Хупер
Сэм Хьюз — Элиз Рид.

Холли Холм показала крутую и доступную тренировку:

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