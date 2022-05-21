Полный кард турнира UFC Вегас 55 с главным боем Холм — Виейра

В ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе на стадионе UFC APEX состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 55, в главном событии которого сразятся бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, американка Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:



Холли Холм — Кетлен Виейра

Мишель Перейра — Сантьяго Понзиниббио

Чиди Нжокуани — Душко Тодорович

Табата Риччи — Польяна Виана

Эрик Андерс — Юн Ёнг Парк

Предварительный кард:



Аилтон Алмейда — Паркер Портер

Ален Амедовски — Джозеф Холмс

Урош Медич — Омар Моралес

Джонатан Мартинес — Винс Моралес

Фелипе Коларес — Чейз Хупер

Сэм Хьюз — Элиз Рид.

Холли Холм показала крутую и доступную тренировку: