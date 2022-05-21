Гаджиев объяснил, почему бой Фёдора Емельяненко с дос Сантосом может не состояться

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о желании главы промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова организовать поединок между бразильцем Джуниором дос Сантосом и россиянином Фёдором Емельяненко.



«Что касается финансовой составляющей, у лиги Хабиба наверняка есть аргументы в данном вопросе. Кроме того, когда такие люди дерутся, всегда есть возможность заработать. Логика в высказываниях Нурмагомедова относительно боя Фёдора с дос Сантосом есть. Но дойдёт ли всё до схватки? На мой взгляд, главной причиной того, что эта битва не состоится, станет контракт Емельяненко с Bellator. Наверное, Скотт Кокер не даст ему уйти. Фёдор — слишком большая звезда. В его бренд вложено слишком много, что взять и отпустить его в промоушен, который со временем может стать сильнее», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

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