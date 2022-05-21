Гаджиев объяснил, почему бой Фёдора Емельяненко с дос Сантосом может не состояться

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о желании главы промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова организовать поединок между бразильцем Джуниором дос Сантосом и россиянином Фёдором Емельяненко.
«Что касается финансовой составляющей, у лиги Хабиба наверняка есть аргументы в данном вопросе. Кроме того, когда такие люди дерутся, всегда есть возможность заработать. Логика в высказываниях Нурмагомедова относительно боя Фёдора с дос Сантосом есть. Но дойдёт ли всё до схватки? На мой взгляд, главной причиной того, что эта битва не состоится, станет контракт Емельяненко с Bellator. Наверное, Скотт Кокер не даст ему уйти. Фёдор — слишком большая звезда. В его бренд вложено слишком много, что взять и отпустить его в промоушен, который со временем может стать сильнее», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».
Спарринг Александра и Фёдора Емельяненко. Полный контакт!
- 21 мая 2022
-
14:05
-
12:49
-
12:37
-
11:45
-
10:58
-
10:14
-
09:15
-
07:01
-
06:18
-
05:19
-
00:48
- 20 мая 2022
-
23:49
-
22:49
-
21:23
-
20:49
-
19:46
-
18:46
-
17:49
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59
-
11:33
-
10:48
-
10:08
-
09:18
-
08:42
-
01:00
- 19 мая 2022
-
23:51
-
23:04