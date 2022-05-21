«Жалко его. Он выглядел потрясающе». Хабиб — о дос Сантосе

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение, которое потерпел бывший чемпион промоушена в тяжёлом весе, бразилец Джуниор дос Сантос в поединке с Йорганом де Кастро из из Кабо-Верде на турнире Eagle FC 47.
«Жалко его. Он выглядел потрясающе», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.
Противостояние дос Сантоса и де Кастро стало главным событием Eagle FC 47, который прошёл в ночь на 21 мая мск в Майами. Де Кастро праздновал победу техническим нокаутом после травмы дос Сантоса. Джуниор вывихнул плечо, из-за чего не смог продолжить поединок.
Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему бой с участием легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко с дос Сантосом может не состояться.
Рэпер Shokk записал видео с извинением перед Хабибом:
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