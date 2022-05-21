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«Жалко его. Он выглядел потрясающе». Хабиб — о дос Сантосе

«Жалко его. Он выглядел потрясающе». Хабиб — о дос Сантосе
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение, которое потерпел бывший чемпион промоушена в тяжёлом весе, бразилец Джуниор дос Сантос в поединке с Йорганом де Кастро из из Кабо-Верде на турнире Eagle FC 47.

«Жалко его. Он выглядел потрясающе», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Противостояние дос Сантоса и де Кастро стало главным событием Eagle FC 47, который прошёл в ночь на 21 мая мск в Майами. Де Кастро праздновал победу техническим нокаутом после травмы дос Сантоса. Джуниор вывихнул плечо, из-за чего не смог продолжить поединок.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему бой с участием легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко с дос Сантосом может не состояться.

Рэпер Shokk записал видео с извинением перед Хабибом:

Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб всё равно хочет бой с Фёдором. Видео
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