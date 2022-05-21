«Ты побил Ковалёва, зачем ты вернулся в полутяжи?». Рой Джонс раскритиковал Канело

Бывший боксёр Рой Джонс раскритиковал Сауля Альвареса за решение вернуться в полутяжёлый вес ради боя с Дмитрием Биволом.
«В большинстве случаев, когда ты поднимаешься в весе, ты рассчитываешь завоевать там титул. Делаешь это и двигаешься дальше. Либо остаёшься там, либо возвращаешься туда, откуда пришёл. Ты же уже сделал это, когда победил Ковалёва! Зачем было возвращаться и опять это делать? Ты хочешь стать двукратным чемпионом в полутяжах? Что ты хочешь доказать? Зачем было тратить время и нарываться на Бивола, который и так был проблемой?
Канело думал, что с ним будет проще, чем с Дэвидом Бенавидесом и Джермеллом Чарло. У тебя достаточно денег, так что если ты хочешь что-то доказать, то подерись с Деметриусом Андраде. Зачем было бросать вызов полутяжу, если ты это уже делал? Ты выбрал правильного соперника и сделал своё дело. Уходи и брось это», — приводит слова Джонса BoxingScene.
- 21 мая 2022
-
18:45
-
17:28
-
16:39
-
15:44
-
14:49
-
14:05
-
12:49
-
12:37
-
11:45
-
10:58
-
10:14
-
09:15
-
07:01
-
06:18
-
05:19
-
00:48
- 20 мая 2022
-
23:49
-
22:49
-
21:23
-
20:49
-
19:46
-
18:46
-
17:49
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59
-
11:33
-
10:48
-
10:08