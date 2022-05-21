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«Ты побил Ковалёва, зачем ты вернулся в полутяжи?». Рой Джонс раскритиковал Канело

«Ты побил Ковалёва, зачем ты вернулся в полутяжи?». Рой Джонс раскритиковал Канело
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Бывший боксёр Рой Джонс раскритиковал Сауля Альвареса за решение вернуться в полутяжёлый вес ради боя с Дмитрием Биволом.

«В большинстве случаев, когда ты поднимаешься в весе, ты рассчитываешь завоевать там титул. Делаешь это и двигаешься дальше. Либо остаёшься там, либо возвращаешься туда, откуда пришёл. Ты же уже сделал это, когда победил Ковалёва! Зачем было возвращаться и опять это делать? Ты хочешь стать двукратным чемпионом в полутяжах? Что ты хочешь доказать? Зачем было тратить время и нарываться на Бивола, который и так был проблемой?

Канело думал, что с ним будет проще, чем с Дэвидом Бенавидесом и Джермеллом Чарло. У тебя достаточно денег, так что если ты хочешь что-то доказать, то подерись с Деметриусом Андраде. Зачем было бросать вызов полутяжу, если ты это уже делал? Ты выбрал правильного соперника и сделал своё дело. Уходи и брось это», — приводит слова Джонса BoxingScene.

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