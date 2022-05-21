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Джошуа считает, что Фьюри ещё вернётся в бокс

Джошуа считает, что Фьюри ещё вернётся в бокс
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Британский боксёр Энтони Джошуа считает, что его соотечественник, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, ещё вернётся на ринг.

«Если Фьюри прервёт свою пенсию и выполнит джентльменское соглашение, то можно будет заработать много денег. Эти деньги могли бы помочь многим людям. Завершение карьеры не значит, что вы лежите на пляже, щёлкаете пальцами и пьёте пиво. Чувствую, что Фьюри по-прежнему работает. Думаю, что он сможет вернуться, если получит предложение о правильном поединке», – цитирует Энтони Джошуа Mirror.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.

После боя Фьюри заявил, что принял решение завершить карьеру.

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