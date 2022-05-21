Джошуа считает, что Фьюри ещё вернётся в бокс

Британский боксёр Энтони Джошуа считает, что его соотечественник, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, ещё вернётся на ринг.
«Если Фьюри прервёт свою пенсию и выполнит джентльменское соглашение, то можно будет заработать много денег. Эти деньги могли бы помочь многим людям. Завершение карьеры не значит, что вы лежите на пляже, щёлкаете пальцами и пьёте пиво. Чувствую, что Фьюри по-прежнему работает. Думаю, что он сможет вернуться, если получит предложение о правильном поединке», – цитирует Энтони Джошуа Mirror.
Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.
После боя Фьюри заявил, что принял решение завершить карьеру.
- 21 мая 2022
-
21:43
-
20:57
-
19:48
-
18:45
-
17:28
-
16:39
-
15:44
-
14:49
-
14:05
-
12:49
-
12:37
-
11:45
-
10:58
-
10:14
-
09:15
-
07:01
-
06:18
-
05:19
-
00:48
- 20 мая 2022
-
23:49
-
22:49
-
21:23
-
20:49
-
19:46
-
18:46
-
17:49
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59