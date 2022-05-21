Биспинг дал прогноз на возможный бой Порье и Ковингтона

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о потенциальном поединке между американцами Дастином Порье и Колби Ковингтоном.
«В этом бою я отдал бы предпочтение Ковингтону. Он более крупный парень, и он привык драться с более крупными парнями, он намного лучший борец, у него очень много топлива в баке. Дастин, конечно, лучший ударник, он более техничный боксёр. Он хорош в этом. Но Колби не глуп, и он с каждым разом прибавляет в стойке», — приводит слова Биспинга BJPenn.
В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.
Ковингтон в последнем бою одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Колби праздновал победу единогласным решением судей.
- 21 мая 2022
-
21:43
-
20:57
-
19:48
-
18:45
-
17:28
-
16:39
-
15:44
-
14:49
-
14:05
-
12:49
-
12:37
-
11:45
-
10:58
-
10:14
-
09:15
-
07:01
-
06:18
-
05:19
-
00:48
- 20 мая 2022
-
23:49
-
22:49
-
21:23
-
20:49
-
19:46
-
18:46
-
17:49
-
17:06
-
16:54
-
15:47
-
15:07
-
14:33
-
13:43
-
13:25
-
12:35
-
11:59