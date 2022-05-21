Биспинг дал прогноз на возможный бой Порье и Ковингтона

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился мнением о потенциальном поединке между американцами Дастином Порье и Колби Ковингтоном.



«В этом бою я отдал бы предпочтение Ковингтону. Он более крупный парень, и он привык драться с более крупными парнями, он намного лучший борец, у него очень много топлива в баке. Дастин, конечно, лучший ударник, он более техничный боксёр. Он хорош в этом. Но Колби не глуп, и он с каждым разом прибавляет в стойке», — приводит слова Биспинга BJPenn.



В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.



Ковингтон в последнем бою одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Колби праздновал победу единогласным решением судей.

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