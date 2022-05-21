Андерсон Силва заявил, что готов провести бой с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC Андерсон Силва заявил, что готов провести бой с блогером Джейком Полом.



«Это возможно. Людям стоит уважать братьев Пол. Эти парни талантливы, они открыли людям глаза на хорошее и плохое в боевых видах спорта. Я готовлюсь к испытанию. Посмотрим, что будет. Я перешёл от ММА к боксу и делаю то, что мне нравится. Я тренируюсь каждый день, так что не удивляюсь своим успехам. Но у меня ещё много работы», — цитирует Силву BJPenn.



В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре – нокаутом) и ни одного поражения.