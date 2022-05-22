Флойд Мейвезер отправил в нокдаун Дона Мура в выставочном поединке

Чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Флойд Мейвезер провёл выставочный бой с соотечественником Доном Муром.

Бой продлился восемь раундов. Мейвезер ожидаемо владел преимуществом и несколько раз отправлял своего соперника в нокдаун. После окончания боя организаторы не стали называть победителя.

Бой должен был состояться в Дубае 14 мая, но был перенесён из-за смерти президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида.

Мейвезер провёл 50 боёв в карьере, одержав 50 побед. На счету Мура 18 побед и 1 ничья.

В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был. Сообщалось, что гарантированный гонорар Флойда составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка.