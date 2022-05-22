Кетлин Виера раздельным решением одолела Холи Холм в главном событии UFC Вегас 55

В ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 55, в главном событии которого сразились бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, американка Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Виейры раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48). Таким образом, для бразильянки эта победа стала 13-й при двух поражениях.
Напомним, в со-главном поединке бразилец Мишель Перейра победил аргентинца Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).
Также в рамках главного карда Чиди Нджокуани нокаутировал Душко Тодоровича, Табата Риччи победила Польяну Виану (29-28, 29-28, 29-28), Пак Чун-Ён одолел Эрика Андерса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).
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