Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 55

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 55, состоявшегося в ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе. Традиционно речь идёт о сумме в размере $ 50 000. Информацией о денежном вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.

Денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось Чиди Нджокуани (победа нокаутом над Душко Тодоровичем) и Чейзу Хуперу (победил Фелипе Колареса техническим нокаутом).

Бонусы за лучший бой вечера достались Мишелю Перейре и Сантьяго Понзиниббио (победа Перейры раздельным решением судей).

В главном вечера сразились бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, американка Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Виейры раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48).

Самые странные суеверия бойцов UFC.