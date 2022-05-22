Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 55

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 55
Комментарии

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 55, состоявшегося в ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе. Традиционно речь идёт о сумме в размере $ 50 000. Информацией о денежном вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.

Денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось Чиди Нджокуани (победа нокаутом над Душко Тодоровичем) и Чейзу Хуперу (победил Фелипе Колареса техническим нокаутом).

Бонусы за лучший бой вечера достались Мишелю Перейре и Сантьяго Понзиниббио (победа Перейры раздельным решением судей).

В главном вечера сразились бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, американка Холли Холм и представительница Бразилии Кетлен Виейра. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Виейры раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48).

Самые странные суеверия бойцов UFC.

Новость по теме
Результаты всех боёв UFC Вегас 55 с главным поединком Холм – Виейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022