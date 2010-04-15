Букмекеры считают Павлика фаворитом в поединке против Мартинеса

Букмекерские конторы мира считают американца Келли Павлика владеющего титулами чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC и WBO фаворитом в предстоящем 17 апреля поединке против претендента на его пояса, временного чемпиона WBC в первом среднем весе Серхио Мартинеса.

Контора bwin даёт коэффициент на победу Павлика 1.60, на победу Мартинеса – 2.30, на ничью – 23.00.