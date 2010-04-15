15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Букмекеры считают Павлика фаворитом в поединке против Мартинеса

Букмекеры считают Павлика фаворитом в поединке против Мартинеса
Комментарии

Букмекерские конторы мира считают американца Келли Павлика владеющего титулами чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC и WBO фаворитом в предстоящем 17 апреля поединке против претендента на его пояса, временного чемпиона WBC в первом среднем весе Серхио Мартинеса.

Контора bwin даёт коэффициент на победу Павлика 1.60, на победу Мартинеса – 2.30, на ничью – 23.00.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android