«Сумасшедшая энергия». Хабиб поделился архивным видео с тренировки Майка Тайсона

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав архивную видеозапись с тренировки бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.

«Сумасшедшая энергия», — подписал видео Нурмагомедов.

Майк Тайсон показал архивное видео своей тренировки:

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Последний бой Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.