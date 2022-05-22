«Сумасшедшая энергия». Хабиб поделился архивным видео с тренировки Майка Тайсона

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав архивную видеозапись с тренировки бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.
«Сумасшедшая энергия», — подписал видео Нурмагомедов.
Майк Тайсон показал архивное видео своей тренировки:
На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Последний бой Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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