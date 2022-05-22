Хабиб планирует посетить Веласкеса в американской тюрьме

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании встретиться со своим товарищем, бывшим чемпионом промоушена в тяжёлом весе, американцем Кейном Веласкесом, который в настоящее время находится в тюрьме.
«Вчера я разговаривал с тренером. Я спросил у него, есть ли шанс повидаться с Кейном в тюрьме? В России мы можем это сделать. Не знаю, как обстоят дела в этом плане в США. Я не знаю местных законов, но я действительно хочу увидеться с ним. Через пару дней я буду в Сан-Хосе и хочу заглянуть к нему. Я бы с радостью пожал ему руку, чтобы хоть как-то зарядить его позитивной энергией», — приводит слова Хабиба TMZ.
Напомним, Веласкес был арестован 28 февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.
Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:
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