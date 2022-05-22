Павлович встретится с Дерриком Льюисом, а Анкалаев — с Энтони Смитом на UFC 277

В UFC официально подтвердили дату боя между россиянином Сергеем Павловичем и американцем Дерриком Льюисом. Поединок состоится на турнире UFC 277 в ночь на 31 июля мск. На этом же турнире другой россиянин Магомед Анкалаев подерётся с Энтони Смитом.
Льюис одержал за карьеру 26 побед и потерпел девять поражений, один бой был признан несостоявшимся. Ему принадлежит рекорд по количеству нокаутов в тяжёлом весе в UFC (13). В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 271, где нокаутом уступил Таю Туйвасе. Павлович одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Его победная серия составляет три поединка. 29-летний спортсмен является бывшим чемпионом Fight Nights Global.
В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.
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