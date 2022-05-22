Перейра — о бое с Диазом: два мастера пощёчин будут пытаться выбить дурь друг из друга

Бразильский боец UFC Мишель Перейра, который сегодня ночью одержал победу в бою с Сантьяго Понциниббио, высказался о возможном поединке с Нейтом Диазом.

«Я очень сильно хочу подраться с Нейтом Диазом. Будет круто, если два мастера пощёчин будут пытаться выбить дурь друг из друга. Думаю, это будет очень зрелищный бой. Мы бы устроили настоящее шоу для фанатов.



И ещё мне интересен Хорхе Масвидаль, потому что у нас с ним есть один вопрос, с которым я хочу разобраться. Он отправлял эмодзи моей жене. Эмодзи со сложенными ладонями. А мне он ничего такого не присылал, и я никогда с ним не пересекался, у меня не было возможности задать ему вопросы.



Я хочу во всём разобраться, и я не против это сделать в октагоне. Можем там решить все наши вопросы», — приводит слова Перейры MMA News.