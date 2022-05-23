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«Я до сих пор жду UFC». Махачев опубликовал фото на природе

«Я до сих пор жду UFC». Махачев опубликовал фото на природе
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Российский боец UFC Ислам Махачев выложил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о том, что он до сих пор ждёт своего следующего боя в организации.

«Я до сих пор жду UFC», — написал Махачев.

Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.

В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

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