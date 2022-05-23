Бёрнс объяснил, за счёт чего Оливейра победил бы Махачева

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, бразилец Гилберт Бёрнс высказался по поводу возможного поединка в лёгком дивизионе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
«Если бы я был матчмейкером, то точно бы устроил бой Махачева с Оливейрой. Это очень интригующий поединок. По-прежнему верю, что Чарльз может победить за счёт ударки, давления и джиу-джитсу. Оливейра огромный для этой весовой категории.
Я фотографировался с ним, и этот парень больше меня. Я сказал ему: «Братан, а ты большой». Думаю, что он находится на другом уровне», — сказал Бёрнс на YouTube-канале Helen Yee Sports.
Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Оливейра в последнем поединке победил представителя США Джастина Гэтжи.
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