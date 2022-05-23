Чемпионат России по ММА пройдёт в Астрахани со 2 по 6 июня

2-6 июня в Астрахани пройдёт официальный чемпионат России среди мужчин (10 весовых категорий) и неофициальные Всероссийские соревнования среди женщин (6 весовых категорий) по смешанному боевому единоборству (ММА).
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены из числа занявших первые места на чемпионате 2022 года своего федерального округа и на чемпионате Москвы, Санкт-Петербурга, 1-3 места на чемпионате Европы 2021 года, 1-2 места на чемпионате России 2021 года, 1-3 места на первенстве мира среди юниоров (18-20 лет) 2021 года (январь 2022 года), 1-3 места на первенстве Европы среди юниоров (18-20 лет) 2021 года, 1-2 места на первенстве России среди юниоров (18-20 лет), 1-е место на Кубке России 2021 года.
В числе титулованных участников в чемпионате России примут участие Шамсутдин Махмудов, Ислам Багомедов, Джамал Меджидов, Юсуп Магомедов, Шамиль Курамагомедов, Курбан Омаров, Магомед Асипов, Магомед Шахрудинов, Абдула Алиев, Фарход Рахмоналиев.
В неофициальном зачёте среди женщин заявлены такие опытные спортсменки, как Александра Митина, Яна Романова, Земфира Алиева, Малика Кучаева, Любовь Сальникова, Нина Харинова, Алена Агишева, Дарья Пирагова и др.
- 23 мая 2022
-
12:06
-
10:40
-
10:12
-
09:09
-
08:54
-
00:44
- 22 мая 2022
-
23:47
-
22:42
-
21:52
-
20:36
-
20:05
-
18:19
-
17:14
-
17:12
-
16:20
-
15:09
-
14:04
-
13:04
-
12:32
-
11:40
-
11:04
-
10:29
-
09:58
-
09:11
-
07:45
-
05:35
-
05:19
-
05:17
-
03:59
- 21 мая 2022
-
23:42
-
23:38
-
23:04
-
21:43
-
20:57
-
19:48