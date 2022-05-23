Чемпионат России по ММА пройдёт в Астрахани со 2 по 6 июня

2-6 июня в Астрахани пройдёт официальный чемпионат России среди мужчин (10 весовых категорий) и неофициальные Всероссийские соревнования среди женщин (6 весовых категорий) по смешанному боевому единоборству (ММА).



К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены из числа занявших первые места на чемпионате 2022 года своего федерального округа и на чемпионате Москвы, Санкт-Петербурга, 1-3 места на чемпионате Европы 2021 года, 1-2 места на чемпионате России 2021 года, 1-3 места на первенстве мира среди юниоров (18-20 лет) 2021 года (январь 2022 года), 1-3 места на первенстве Европы среди юниоров (18-20 лет) 2021 года, 1-2 места на первенстве России среди юниоров (18-20 лет), 1-е место на Кубке России 2021 года.



В числе титулованных участников в чемпионате России примут участие Шамсутдин Махмудов, Ислам Багомедов, Джамал Меджидов, Юсуп Магомедов, Шамиль Курамагомедов, Курбан Омаров, Магомед Асипов, Магомед Шахрудинов, Абдула Алиев, Фарход Рахмоналиев.

В неофициальном зачёте среди женщин заявлены такие опытные спортсменки, как Александра Митина, Яна Романова, Земфира Алиева, Малика Кучаева, Любовь Сальникова, Нина Харинова, Алена Агишева, Дарья Пирагова и др.