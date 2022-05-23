Масвидаль — о Перейре: идиот решил использовать свою жену, чтобы получить бой со мной

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль высказался по поводу вызова бразильца Мишеля Перейры.

Ранее Перейра рассказал, что Масвидаль отправлял эмодзи его жене в социальных сетях и поэтому он хотел бы провести с ним бой.

«Насколько же безумен мир и в каком же упадке находится наше общество, если этот идиот решил использовать свою жену, чтобы раскрутить фейковую историю и попытаться получить большой чек за бой со мной, когда он явно видел, что это она написала мне первой. Желаю вам всего наилучшего. #семейныйпсихолог», — написал Масвидаль в социальных сетях.

Свой последний поединок Масвидаль провёл с американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC 272 5 марта. Бой закончился победой Ковингтона единогласным решением судей.