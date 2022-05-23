Дос Сантос: во время боя я испытывал такие эмоции, которых у меня уже давно не было

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос высказался по поводу своего поединка с Йорганом Де Кастро на турнире Eagle FC. Напомним, дос Сантос вывихнул плечо и не смог завершить бой.
«Мне вправили плечо, и сейчас я не чувствую боли. Я уже связался со своим врачом, мне предстоит пройти обследования, после которых мы решим, какие процедуры мне необходимы, чтобы я смог вернуться в строй как можно быстрее.
Перед тем как пойти спать, хочу вам признаться, что я чувствовал себя невероятно счастливым. Во время боя я испытывал такие эмоции, которых у меня уже давно не было. У меня получалось реализовать всё то, над чем я работал. Весь труд, который я проделал в зале, принёс плоды в октагоне. Всё шло очень хорошо до тех пор, пока я не получил травму», — написал дос Сантос в социальных сетях.
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