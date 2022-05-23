Арум рассказал, когда Фьюри окончательно определится относительно своей карьеры

Известный промоутер Боб Арум сообщил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри примет решение относительно своей карьеры после поединка Александра Усика с Энтони Джошуа.



«Фьюри будет ждать, пока состоится бой Джошуа с Усиком, а затем он решит, захочет ли продолжать карьеру. Кроме боя с победителем этого реванша, Фьюри ничего не интересует. Посмотрим, что получится», — рассказал Арум в интервью Fighthype.



Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.



После боя Фьюри заявил, что принял решение завершить карьеру.