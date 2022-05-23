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Арум рассказал, когда Фьюри окончательно определится относительно своей карьеры

Арум рассказал, когда Фьюри окончательно определится относительно своей карьеры
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Известный промоутер Боб Арум сообщил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри примет решение относительно своей карьеры после поединка Александра Усика с Энтони Джошуа.

«Фьюри будет ждать, пока состоится бой Джошуа с Усиком, а затем он решит, захочет ли продолжать карьеру. Кроме боя с победителем этого реванша, Фьюри ничего не интересует. Посмотрим, что получится», — рассказал Арум в интервью Fighthype.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.

После боя Фьюри заявил, что принял решение завершить карьеру.

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