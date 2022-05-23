Канело собирается провести третий бой с Головкиным перед реваншем с Биволом

31-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что намеревается в следующем поединке в третий раз встретиться с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Ранее спортсмены провели два поединка в среднем весе: первый закончился вничью, во втором Альварес победил раздельным решением судей.



«У нас был готовый контракт на бой с Геннадием Головкиным, так что мы собираемся продолжить начатое. Думаю, это два самых больших боя в боксе – бой с Головкиным и реванш с Биволом. Да, к сожалению, мы проиграли, но это не означает, что я не совершу ещё одну попытку. Мы собираемся вернуться в сентябре. И в ближайшие дни мы собираемся объявить бой», — приводит слова Альвареса ESPN.



В поединке с Дмитрием Биволом, который прошёл 8 мая, Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датировалось 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн: