«Конор бы постучал». Дос Аньос потроллил Макгрегора

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос поддел экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
В официальных соцсетях UFC была опубликована фотография с боя американки Холли Холм и бразильянки Кетлен Виейры. На фото Виейра пытается провести удушающий приём на своей сопернице.
«Конор бы постучал», — написал в комментариях Рафаэль дос Аньос.
Напомним, бой Холм и Виейры продлился все пять раундов и завершился победой Виейры раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48). Для бразильянки эта победа стала 13-й при двух поражениях.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.
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