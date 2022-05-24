Шлеменко в пятый раз стал отцом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал в своих социальных сетях, что у него родился пятый ребёнок.
«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок. Теперь у меня пять детей. Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает. Желаю вам обрести своё счастье. Здоровых деток вам», — сказал Шлеменко.
Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.Тогда он одержал победу единогласным решением судей.
- 24 мая 2022
-
09:11
-
00:55
- 23 мая 2022
-
23:47
-
22:26
-
21:42
-
21:02
-
19:49
-
18:58
-
17:55
-
16:17
-
15:21
-
14:13
-
13:06
-
12:06
-
10:40
-
10:12
-
09:09
-
08:54
-
00:44
- 22 мая 2022
-
23:47
-
22:42
-
21:52
-
20:36
-
20:05
-
18:19
-
17:14
-
17:12
-
16:20
-
15:09
-
14:04
-
13:04
-
12:32
-
11:40
-
11:04
-
10:29