Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко в пятый раз стал отцом

Шлеменко в пятый раз стал отцом
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал в своих социальных сетях, что у него родился пятый ребёнок.

«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок. Теперь у меня пять детей. Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает. Желаю вам обрести своё счастье. Здоровых деток вам», — сказал Шлеменко.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.Тогда он одержал победу единогласным решением судей.

Будущий соперник Шлеменко повёл себя хуже Стерлинга. Но победы не добился. Видео Будущий соперник Шлеменко повёл себя хуже Стерлинга. Но победы не добился. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022