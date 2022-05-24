Шлеменко в пятый раз стал отцом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал в своих социальных сетях, что у него родился пятый ребёнок.

«Хочу разделить с вами радостную новость. У меня только что родился сынок. Теперь у меня пять детей. Счастья очень много, поэтому благодарю всех, кто со мной на этом пути, кто болеет и искренне поддерживает. Желаю вам обрести своё счастье. Здоровых деток вам», — сказал Шлеменко.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.Тогда он одержал победу единогласным решением судей.