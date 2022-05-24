«Немного отдыха перед бурей». Ковалёв выложил фото с семьёй

39-летний российский боксёр Сергей Ковалёв, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях,

разместил новую запись в своих социальных сетях, в которой показал фотографии с отдыха с семьёй.

«Немного отдыха перед бурей», — написал Ковалёв.

Напомним, бой Ковалёва и Пулева прошёл в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Противостояние продлилось 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей. В общей сложности Ковалёв провёл 40 боёв. Он одержал победу в 35 поединках, четыре раза уступил, а один бой был признан ничейным.

Ранее сообщалось, что Ковалёв за победу над Пулевым гарантированно получит $ 500 тыс. Заработок Тервела составит $ 195 тыс.