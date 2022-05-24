Кудряшов и Вагабов проведут бой 11 июня в Москве

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов в своих социальных сетях подтвердил, что проведёт бой с Вагабом Вагабовым 11 июня в Москве. Победитель этого боя в финале Гран-при лиги Pravda встретится с Вячеславом Дациком. Сам турнир пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».
Дмитрий Кудряшов на протяжении всей карьеры выступает в первой тяжёлой весовой категории. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою в любителях. Среди профессионалов – чемпион по версиям WBC Silver, WBA International и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB в первом тяжёлом весе. На счету 36-летнего Кудряшова в боксе 24 победы и 5 поражений.
Вагабов провёл всего три боксёрских поединка, однако во всех из них одерживал победу. В активе Вагабова в ММА 29 побед, 1 поражение и 1 ничья.
- 24 мая 2022
-
13:54
-
12:55
-
11:07
-
10:07
-
09:11
-
00:55
- 23 мая 2022
-
23:47
-
22:26
-
21:42
-
21:02
-
19:49
-
18:58
-
17:55
-
16:17
-
15:21
-
14:13
-
13:06
-
12:06
-
10:40
-
10:12
-
09:09
-
08:54
-
00:44
- 22 мая 2022
-
23:47
-
22:42
-
21:52
-
20:36
-
20:05
-
18:19
-
17:14
-
17:12
-
16:20
-
15:09
-
14:04
-
13:04