«Это очень даже возможно». Шевченко высказалась по поводу своего боя за титул в UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что в этом году может получить титульный бой, а также высказалась по поводу реванша между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес.
«Шанс есть всегда, потому что чем больше бой, тем лучше. Думаю, это отличный поединок на конец года. Конечно, всё может случиться, но вероятность этого очень и очень высока. Это очень даже возможно.
Реванш между Пеньей и Нуньес? Я не была в шоке от первого боя. Конечно, это было удивительно. Я не видела Аманду в той форме, в которой она была в бою. Например, когда мы дрались с ней, у неё были совершенно другие глаза, всё другое. В бою Джулианна была немного более расслабленной. Не знаю, как она готовилась к этому бою, но она выглядела по-другому», — приводит слова Шевченко MMAWeekly.com.
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