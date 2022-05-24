Эдди Хирн назвал имя потенциального соперника Бивола и место проведения боя

Промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы провести бой между россиянином Дмитрием Биволом и Джошуа Буатси, который на днях победил в поединке с Крэйгом Ричардсом.

«Если Канело встретится с Головкиным, Биволу нужен будет бой, и я бы с удовольствием устроил ему поединок с Джошуа Буатси здесь, в Лондоне. Он провёл потрясающий бой, и я не думаю, что ему нужна ещё какая-то дополнительная работа. Если Бивол готов и сможет выйти на ринг в конце года, думаю, это бой для Джошуа Буатси. Больше ничего не нужно, нет ничего между этим боем и боем за титул для Буатси», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Свой последний бой Бивол провёл с мексиканцем Саулем Альваресом. Он продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.