Хаттон опубликовал видео своей подготовки к выставочному бою с Баррерой
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Британский боксёр, бывший чемпион в двух дивизионах Рикки Хаттон опубликовал в социальных сетях новую запись, где показал, как он готовится ко встрече с мексиканским чемпионом в трёх весовых дивизионах Марко Антонио Баррерой.
Напомним, бой будет носить характер выставочного и пройдёт 2 июля в Манчестере.
43-летний Хаттон (45 побед, 3 поражения) впервые выйдет на ринг после своего ухода из спорта в 2012 году, когда он проиграл украинцу Вячеславу Сенченко.
Баррера (67 побед, 7 поражений) провёл последний профессиональный поединок в 2011 году, победив Хосе Ариаса техническим нокаутом во втором раунде. В прошлом году он участвовал в выставочных боях с Даниэлем Понсе де Леоном и Хесусом Сото-Карассом.
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