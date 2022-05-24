Хаттон опубликовал видео своей подготовки к выставочному бою с Баррерой

Британский боксёр, бывший чемпион в двух дивизионах Рикки Хаттон опубликовал в социальных сетях новую запись, где показал, как он готовится ко встрече с мексиканским чемпионом в трёх весовых дивизионах Марко Антонио Баррерой.

Напомним, бой будет носить характер выставочного и пройдёт 2 июля в Манчестере.

43-летний Хаттон (45 побед, 3 поражения) впервые выйдет на ринг после своего ухода из спорта в 2012 году, когда он проиграл украинцу Вячеславу Сенченко.



Баррера (67 побед, 7 поражений) провёл последний профессиональный поединок в 2011 году, победив Хосе Ариаса техническим нокаутом во втором раунде. В прошлом году он участвовал в выставочных боях с Даниэлем Понсе де Леоном и Хесусом Сото-Карассом.