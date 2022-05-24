«Молодёжь хочет самоутвердиться». Тищенко — о синяке под глазом
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался по поводу предстоящего боя с экс-чемпионом мира по версии WBA Неомаром Сермено.
«Я провёл хороший сбор с командой России. Синяк? Молодёжь хочет самоутвердиться за счёт титулованных спортсменов. Дай бог, я не стремлюсь к тому, чтобы занимать сейчас лидирующие позиции. Мне сложно сейчас угнаться, особенно в скоростных качествах. За счёт опыта и тактических наработок я уверен, что моих навыков хватит для победы», — сказал Тищенко на пресс-конференции.
Тищенко завершил спортивную карьеру в 2011 году из-за проблем с шейным отделом позвоночника. В любительской карьере российский боксёр провёл 81 поединок, проиграв из них всего восемь.
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