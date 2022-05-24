«Будут колхозные удары. Что-то из техники уличной драки». Штырков — о бое с Мохнаткиным

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мыслями о предстоящем поединке с соотечественником Михаилом Мохнаткиным.
«Естественно, я отдаю себе отчёт, что у меня точно будет не бокс, а что-то из техники уличной драки. За такое короткое время поставить технику классического бокса невозможно. Организм и тело всё равно работают на инстинктах. Это будут больше какие-то колхозные удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается, потому что я очень уважительно отношусь к спорту вообще, тем более к классическим дисциплинам. Сказать, что я боксёр, устроив бой в перчатках по правилам бокса, у меня язык не поворачивается. Это будет хорошая драка, всем понравится. Но я это не позиционирую как бокс», — сказал Штырков на пресс-конференции.
Бой Штыркова и Мохнаткина состоится 27 мая в Омске.
Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым:
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