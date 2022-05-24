Названа дата третьего боя Альвареса и Головкина

Мексиканский боксёр Сауль Альварес и представитель Казахстана Геннадий Головкин проведут очный бой 17 сентября. Об этом информирует пресс-служба Matchroom Boxing.

Этой будет уже третий поединок Альвареса и Головкина. Первое противостояние закончилось ничьей, во втором поединке Сауль победил раздельным решением судей.



Напомним, в последнем бою Альварес встречался с россиянином Дмитрием Биволом. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.



Головкин в последнем поединке техническим нокаутом в девятом раунде одолел японца Риоту Мурату.

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