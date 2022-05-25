Бёрнс заявил о намерении провести бой с Ковингтоном или Масвидалем

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, бразилец Гилберт Бёрнс рассказал о желании провести бой с Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

«Я думаю, что сейчас имеет смысл драться с Колби Ковингтоном или Хорхе Масвидалем. Это те два боя, которые я хотел бы, даже с учётом всех юридических проблем. Если мне придётся ждать, я буду ждать. Мне всё равно. Это те бои, которые имеют смысл, и я хочу их получить.

Не поймите меня неправильно — я готов драться с любым, но сперва ты должен доказать, что заслуживаешь боя.



Я слишком много тренируюсь и даю парням возможность подняться в рейтинге, но теперь всё поменялось. Теперь я хочу подраться с Колби или Хорхе. Я всегда хотел стать этим парнем и приложил для этого много усилий. Наконец-то это произошло. Сейчас я должен попасть на эту волну и воспользоваться ей. Количество поклонников и любви со стороны фанатов становится сумасшедшим. Возможности, которые я сейчас получаю, и сделки, которые я получаю, меняются, и это должно отразиться на моих боях», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.