Бёрнс заявил о намерении провести бой с Ковингтоном или Масвидалем

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, бразилец Гилберт Бёрнс рассказал о желании провести бой с Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
«Я думаю, что сейчас имеет смысл драться с Колби Ковингтоном или Хорхе Масвидалем. Это те два боя, которые я хотел бы, даже с учётом всех юридических проблем. Если мне придётся ждать, я буду ждать. Мне всё равно. Это те бои, которые имеют смысл, и я хочу их получить.
Не поймите меня неправильно — я готов драться с любым, но сперва ты должен доказать, что заслуживаешь боя.
Я слишком много тренируюсь и даю парням возможность подняться в рейтинге, но теперь всё поменялось. Теперь я хочу подраться с Колби или Хорхе. Я всегда хотел стать этим парнем и приложил для этого много усилий. Наконец-то это произошло. Сейчас я должен попасть на эту волну и воспользоваться ей. Количество поклонников и любви со стороны фанатов становится сумасшедшим. Возможности, которые я сейчас получаю, и сделки, которые я получаю, меняются, и это должно отразиться на моих боях», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.
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