Иржи Прохазка показал олдскульную боксёрскую тренировку

Чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка выложил новый пост в социальных сетях, в котором показал свою боксёрскую тренировку.
Напомним, 12 июня Прохазка встретится с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой. Изначально титульный бой должен был состояться 7 мая в рамках турнира UFC 274, однако теперь UFC попытается организовать поединок за пояс в июне на турнире UFC 275.
42-летний Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.
Всего на счету Тейшейры 40 боёв в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел семь поражений. Прохазка провёл 32 боя, выиграл 28 из них и проиграл три. Ещё один бой завершился вничью.
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