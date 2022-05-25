Рэпер The Game победил Тайсона в армрестлинге

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон и знаменитый рэпер The Game посоревновались друг с другом в армрестлинге. Победа осталась за музыкантом.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка признали несостоявшимся.

Ранее Тайсон высказался по поводу конфликтной ситуации, которая произошла с ним в самолёте.



Напомним, инцидент случился 20 апреля. Тайсон собирался отправиться на самолёте из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Майк фотографировался со всеми желающими. При этом молодой человек, который сидел позади, настойчиво пытался завязать с ним диалог. Тайсон попросил его успокоиться, а после того, как слова не оказали должного эффекта, боксёр нанёс несколько ударов по лицу пассажира.