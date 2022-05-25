Сергей Кузьмин: если наши пути с Муратом Гасиевым пересекутся, то почему бы не подраться?
Поделиться
Российский боксёр Сергей Кузьмин 16(12)-2-0 после боя с ганнским боксёром Ричардом Ларти 14(11)-5(4)-0 не исключил, что может подраться с Муратом Гасиевым. Ожидаемый поединок с Ларти пройдет 27 мая в Москве на площадке КЗ «МИР» и станет главным событием боксерского вечера «Короли Нокаутов-9».
«Многие часто задают вопрос почему бы вам с Муратом Гасиевым не подраться. А я отвечу, а почему бы и нет. Все возможно, все реально. У него сейчас другая цель, у меня другая цель. Если наши пути пересекутся, почему бы не подраться. Вот и весь вопрос. Занимаемся одним делом и будем готовы», — заявил Кузбмин накануне боя с ганским боксёром.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
12:52
-
12:15
-
11:08
-
10:03
-
09:12
-
00:41
- 24 мая 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:57
-
21:05
-
20:03
-
19:29
-
18:51
-
18:25
-
17:25
-
17:11
-
16:12
-
15:20
-
14:29
-
13:54
-
12:55
-
11:07
-
10:07
-
09:11
-
00:55
- 23 мая 2022
-
23:47
-
22:26
-
21:42
-
21:02
-
19:49
-
18:58
-
17:55
-
16:17
-
15:21
-
14:13
Партнерский контент