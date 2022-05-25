Сергей Кузьмин: если наши пути с Муратом Гасиевым пересекутся, то почему бы не подраться?

Российский боксёр Сергей Кузьмин 16(12)-2-0 после боя с ганнским боксёром Ричардом Ларти 14(11)-5(4)-0 не исключил, что может подраться с Муратом Гасиевым. Ожидаемый поединок с Ларти пройдет 27 мая в Москве на площадке КЗ «МИР» и станет главным событием боксерского вечера «Короли Нокаутов-9».



«Многие часто задают вопрос почему бы вам с Муратом Гасиевым не подраться. А я отвечу, а почему бы и нет. Все возможно, все реально. У него сейчас другая цель, у меня другая цель. Если наши пути пересекутся, почему бы не подраться. Вот и весь вопрос. Занимаемся одним делом и будем готовы», — заявил Кузбмин накануне боя с ганским боксёром.