Видео Пейдж Ванзант вызвало негативную реакцию фанатов

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант опубликовала в социальных сетях новое видео, в котором показала свою новую татуировку.
«Heart of a Warrior, Soul of a Lion (Сердце Воина, Душа Льва)», — гласит татуировка.
Татуировка вызвала негативную реакцию у фанатов:
«Будь индивидуален, не делай татуировки, как все», «Самая глупая татуировка, как у ваших мужей».
В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с американкой Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Бритен Харт.
Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.
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