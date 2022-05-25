Видео Пейдж Ванзант вызвало негативную реакцию фанатов

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант опубликовала в социальных сетях новое видео, в котором показала свою новую татуировку.

«Heart of a Warrior, Soul of a Lion (Сердце Воина, Душа Льва)», — гласит татуировка.

Татуировка вызвала негативную реакцию у фанатов:

«Будь индивидуален, не делай татуировки, как все», «Самая глупая татуировка, как у ваших мужей».

В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с американкой Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Бритен Харт.



Боец покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.