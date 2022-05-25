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«Я сломаю тебя, парень». Пётр Ян ответил Марлону Вере

«Я сломаю тебя, парень». Пётр Ян ответил Марлону Вере
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян ответил на вызов эквадорца Марлона Веры.

«Погнали! Я сломаю тебя, парень», — написал Ян в социальных сетях.

В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья насчитал победу Яна с тем же результатом. Это был второй поединок Петра и Алджэмейна. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу — в результате проведения Петром запрещённого удара.

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