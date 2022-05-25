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«Хороший бой — моя самая лучшая мотивация». Бетербиев рассказал о своих тренировках

«Хороший бой — моя самая лучшая мотивация». Бетербиев рассказал о своих тренировках
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37-летний непобеждённый российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о своём отношении к тренировкам.

«Мне нравится работать так, чтобы каждая тренировка делала меня лучше технически или физически. Поэтому я ставлю какую-то небольшую цель перед каждой тренировкой. Но, когда время подходит к бою, никакие дополнительные стимулы не нужны. Хороший бой — моя самая лучшая мотивация», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Напомним, свой последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.

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