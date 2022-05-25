Фергюсон выразил желание подраться с Порье

Американский боец UFC Тони Фергюсон выразил желание провести бой с соотечественником Дастином Порье.



«Я бы хотел подраться с Дастином Порье. Он любит драться в стойке, так что было бы неплохо с ним зарубиться. Это был бы отличный бой для фанатов. Когда я буду готов, дам людям знать», — приводит слова Тони Фергюсона MMAJunkie.



Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.



Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.